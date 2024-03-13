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"Быть Мадлен ой как нелегко": инстадива раскрыла секрет своего успеха

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадинахон Мамадалиева, известная в интернет-пространстве как Мадлен, поделилась мыслями относительно успеха. На размышления блогера-миллионника подтолкнула покупка премиум-авто, передает NUR.KZ.

Накануне Мадлен поделилась с аудиторией в Instagram, как решилась на покупку автомобиля премиум-класса стоимостью 220 млн тенге. Продолжая размышления, инстадива подчеркнула, что этой покупкой доказала в первую очередь самой себе, что может многое.

"Я должна быть еще сильнее сегодня, чем вчера. Быть Мадлен - это ой как нелегко. Это носить в себе все те качества человечности, порядочности и честности. Идти против хейта, сплетен и грязи. Нести себя как бриллиант. Не терять себя, не предавать себя, держать марку", - написала Мадлен.

Блогерша также рассказала, что, по ее мнению, делает ее успешной.

"Мой успех - это дело далеко не в красоте. Это стержень, это моральные ценности, это характер, это выбор. Красивых много. Я смогла себя не предать и не продать. Хотя есть все возможности и шансы. Я смогла. Этого достаточно", - поделилась инстадива.

В заключение Мадлен обратилась к хейтерам.

"Я прощаю тех людей, которые плохо обо мне говорят. Я обязательно об этом подумаю, когда у меня будет время. А пока мне еще нужно много работать, чтобы слухи про меня не успевали утихать", - с улыбкой отметила блогерша.

Говоря о хейте в Сети, Мадлен подмечала, что "закрытых и неуверенных триггерит" ее свобода. Ей также приходилось комментировать слухи об эскорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2067312-byt-madlen-oy-kak-nelegko-instadiva-raskryla-sekret-svoego-uspeha/

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