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"Закрытых и неуверенных триггерит моя свобода": Мадлен рассказала о хейте в Сети

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Мадлен на пляже в бикини
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогер и инстадива Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала в соцсети, как относится к хейтерам. Она уверена, что критикуют ее из зависти, передает NUR.KZ.

У Мадлен спросили, как она относится к хейту в Сети.

"Понять и простить. Хейт людей в сторону меня только по двум причинам: 1. Они хотят, как я, но не могут. 2. Они хотят меня, но не могут. 3. Еще я бешу людей своей свободой. Многих закрытых и неуверенных в себе это триггерит", - заявила она.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Однако не всегда Мадлен сталкивается с хейтом, зачастую ей признаются в любви.

"Спасибо вашей маме за такую прекрасную и воспитанную дочь. Продолжайте в том же духе", - написали ей.

"Спасибо, мои родные. Так люблю вас искренне и от всей души. Так рада, что 10 лет назад зарегистрировалась в Инстаграм и обзавелась такой большой семьей", - призналась блогер.

Отметим, что у Мадлен в этой соцсети почти 2 миллиона подписчиков. Недавно инстадива приобрела дорогой спортивный автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063490-zakrytyh-i-neuverennyh-triggerit-moya-svoboda-madlen-rasskazala-o-heyte-v-seti/

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