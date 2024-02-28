"Закрытых и неуверенных триггерит моя свобода": Мадлен рассказала о хейте в Сети
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Блогер и инстадива Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала в соцсети, как относится к хейтерам. Она уверена, что критикуют ее из зависти, передает NUR.KZ.
У Мадлен спросили, как она относится к хейту в Сети.
"Понять и простить. Хейт людей в сторону меня только по двум причинам: 1. Они хотят, как я, но не могут. 2. Они хотят меня, но не могут. 3. Еще я бешу людей своей свободой. Многих закрытых и неуверенных в себе это триггерит", - заявила она.
Однако не всегда Мадлен сталкивается с хейтом, зачастую ей признаются в любви.
"Спасибо вашей маме за такую прекрасную и воспитанную дочь. Продолжайте в том же духе", - написали ей.
"Спасибо, мои родные. Так люблю вас искренне и от всей души. Так рада, что 10 лет назад зарегистрировалась в Инстаграм и обзавелась такой большой семьей", - призналась блогер.
Отметим, что у Мадлен в этой соцсети почти 2 миллиона подписчиков. Недавно инстадива приобрела дорогой спортивный автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063490-zakrytyh-i-neuverennyh-triggerit-moya-svoboda-madlen-rasskazala-o-heyte-v-seti/