Мадлен рассказала, откуда у нее две квартиры, и ответила на слухи об эскорте
Опубликовано:
Блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, продолжила серию "вопрос-ответ" в Instagram. Девушка ответила, как заработала на недвижимость, и прокомментировала слухи об эскорте, передает NUR.KZ.
Подписчики Мадлен продолжают интересоваться самыми личными подробностями ее жизни. Сразу две Instagram-истории были посвящены недвижимости известной блогерши. У Мадины спросили, как она заработала на квартиру.
"На Инстаграме - 3 года копила на нее. Вы не замечаете, что я работаю каждый день?" - говорит Мадлен, намекая на доходы от рекламы в Сети.
Другой пользователь предположил, что с покупкой двух квартир Мамадалиевой помогли мужчины. Мадлен посоветовала людям считать свои деньги.
"Какое-то нездоровое любопытство у людей. Обожают считать чужие деньги, прекратите! Надо свои считать! Нет, не помогали. Это мной заработанные две квартиры, до каждой лампочки купленные на мои деньги", - заключила Мадлен.
Следующий вопрос, очевидно, возмутил девушку. Инста-диве пришлось отвечать на циркулирующие слухи о работе в эскорт-услугах.
"Пусть Всевышний накажет ожогами на языках и плетками тех, кто распространяет грязные сплетни про женщин, не имея трех свидетелей. Ваши друзья без денег не являются свидетелями. Они, как минимум, не путешествуют в тех странах, где я могла бы эскортить", - написала Мадина.
Накануне Мадлен отвечала на критику хейтеров. Она назвала свой рост, вес, национальность, а также ответила на вопрос о личной жизни.
Также блогерша писала, сколько стоит поссориться с ней в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052721-madlen-rasskazala-otkuda-u-nee-dve-kvartiry-i-otvetila-na-sluhi-ob-eskorte/