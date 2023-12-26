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Мадлен рассказала, откуда у нее две квартиры, и ответила на слухи об эскорте

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Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, продолжила серию "вопрос-ответ" в Instagram. Девушка ответила, как заработала на недвижимость, и прокомментировала слухи об эскорте, передает NUR.KZ.

Подписчики Мадлен продолжают интересоваться самыми личными подробностями ее жизни. Сразу две Instagram-истории были посвящены недвижимости известной блогерши. У Мадины спросили, как она заработала на квартиру.

"На Инстаграме - 3 года копила на нее. Вы не замечаете, что я работаю каждый день?" - говорит Мадлен, намекая на доходы от рекламы в Сети.

Другой пользователь предположил, что с покупкой двух квартир Мамадалиевой помогли мужчины. Мадлен посоветовала людям считать свои деньги.

"Какое-то нездоровое любопытство у людей. Обожают считать чужие деньги, прекратите! Надо свои считать! Нет, не помогали. Это мной заработанные две квартиры, до каждой лампочки купленные на мои деньги", - заключила Мадлен.

Следующий вопрос, очевидно, возмутил девушку. Инста-диве пришлось отвечать на циркулирующие слухи о работе в эскорт-услугах.

"Пусть Всевышний накажет ожогами на языках и плетками тех, кто распространяет грязные сплетни про женщин, не имея трех свидетелей. Ваши друзья без денег не являются свидетелями. Они, как минимум, не путешествуют в тех странах, где я могла бы эскортить", - написала Мадина.

Мадлен отвечает на вопросы подписчиков
Мадлен отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Накануне Мадлен отвечала на критику хейтеров. Она назвала свой рост, вес, национальность, а также ответила на вопрос о личной жизни.

Также блогерша писала, сколько стоит поссориться с ней в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052721-madlen-rasskazala-otkuda-u-nee-dve-kvartiry-i-otvetila-na-sluhi-ob-eskorte/

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