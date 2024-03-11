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"Родители спали спокойно при землетрясении": Айкын показал новый коттедж в Алматы

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Айкын и Бейбит Алибеков
Айкын и Бейбит Алибеков. Кадр из видео: youtube.com/@ALIBEKOVKZ

Казахстанский певец Айкын Толепберген показал журналисту Бейбиту Алибекову свой новый дом, который был построен без помощи архитектора в течение двух лет, передает NUR.KZ.

Передача уже вышла на авторском канале Алибекова в YouTube. Напомним, в сентябре 2021 года Айкын заявил, что занялся строительством частного дома в Алматы.

Певец показывал в соцсети процесс строительства коттеджа. Летом 2022 года он похвастался, что уже готова крыша его нового дома, а в начале этого года заявил, что новоселье не за горами.

Артист отметил, что строил на совесть с учетом того, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне.

"Когда в последний раз было землетрясение, можно было лежать, хотя мы были в Таиланде. Родители спокойно спали, даже не поняли", - похвастался он.

Айкын отметил, что высота потолка в его просторной гостиной - 3 метра 60 см. Площадь всего дома составляет 340 квадратных метров.

В доме два жилых этажа, а третий этаж - это терраса. На первом этаже в доме - кухня, гостиная, студия звукозаписи Айкына, небольшой кабинет Жулдыз, прачечная и гостевой санузел.

"Я сделал студию дома. Здесь звукозаписывающая студия, колонки, микрофон профессиональный, звукоизоляция. Все я делал сам", - рассказал артист.

На втором этаже Айкын показал детские комнаты, их с Жулдыз комнату и гардероб.

"Это наша двухкомнатная квартира. Мы здесь живем", - пошутил Айкын, похваставшись просторным гардеробом и собственной ванной.

Отметим, что территория дома занимает 10 соток. Айкын отметил, что частный дом лучше, чем любая квартира в многоэтажке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2066334-roditeli-spali-spokoyno-pri-zemletryasenii-aykyn-pokazal-novyy-kottedzh-v-almaty/

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