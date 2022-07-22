"Крыша уже готова": Айкын показал свой строящийся двухэтажный дом (видео)

Айкын. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский артист Айкын Толепберген рассказал, что строительство его нового дома подходит к концу. Уже готова крыша двухэтажного коттеджа, к постройке которого Айкын приступил прошлой осенью, передает NUR.KZ.

В сентябре прошлого года Айкын занялся строительством двухэтажного коттеджа в Алматы. Он отметил, что это будет дом мечты. Певец обещал, что будет знакомить своих подписчиков с этапами его строительства, и сдержал свое слово. Он рассказал, что его новый дом почти готов.

"Итак, друзья, я пришел на стройку. Наша крыша уже готова. Результат работы настоящих профессионалов. Сделали гидроизоляцию. Здесь будет балкон, будет остекление.

А это дополнительный выход на крышу. Такая крыша не попускает воду, жару, холод. По ней можно вот так гулять. А здесь мы сделаем террасу", - рассказал Айкын в Instagram.

Ранее мы писали, что Айкын растрогал фанатов нежным признанием в любви молодой жене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1979785-krysha-uzhe-gotova-aykyn-pokazal-svoy-stroyaschiysya-dvuhetazhnyy-dom/