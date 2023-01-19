"Ремонт дома на финишной прямой": Айкын показал новый двухэтажный коттедж (видео)

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген показал завершающий этап строительства нового двухэтажного коттеджа в Алматы, который назвал "домом мечты". Подписчики пожелали ему счастья в новом жилище, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлым летом Айкын Толепберген показал свой строящийся двухэтажный дом, возводить который начал еще осенью 2021 года. Исполнитель отметил тогда, что всегда мечтал построить большой дом для своей семьи.

В этот раз певец рассказал, что новоселье уже не за горами.

"Ремонт дома на финишной прямой", - написал он в Instagram, опубликовав видео.

Артист показал все комнаты - апартаменты детей, свою с Жулдыз спальню, просторный зал, комнату, предназначенную для родителей, кухню, санузлы.

Торегали Тореали, Абай Бегей, Кумар Лукманов и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили певца. Теплые пожелания оставили ему и другие подписчики.

"Прекрасно, пусть будет счастье в доме", "Поздравляем! Пусть и у нас будет такая радость", "В каком районе Алматы ваш дом, если не секрет?", "Шикарный дом", "Будьте счастливы вдвоем с Жулдыз", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005928-remont-doma-na-finishnoy-pryamoy-aykyn-pokazal-novyy-dvuhetazhnyy-kottedzh-video/