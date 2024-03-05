"Не паниковать! Встать у стены!": Айсауле Бакытбек рассказала, как вела себя во время землетрясения

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек рассказала в соцсети, как вела себя при землетрясении, произошедшем накануне в Алматы. Во время ЧС она была дома с двумя детьми, передает NUR.KZ.

Напомним, в понедельник, 4 марта, алматинцы почувствовали мощное землетрясение. Мы писали, как казахстанские звезды среагировали на землетрясение. Айсауле Бакытбек показала трещины на стенах своего дома.

"Все так удивлены фотографиям, которые я закинула, что у нас треснула штукатурка. Но у нас треснула она не только в кухне, а практически в каждой комнате, включая потолки", - отметила Айсауле.

Мама двоих детей во время чрезвычайной ситуации старалась сохранять спокойствие, чтобы действовать правильно.

"Оказывается, когда ты родитель, все ощущается совсем по-другому. Первое землетрясение научило нас, как делать не нужно, потому что мы сразу побежали, живем не на первом этаже. Мы сразу побежали по лестницам, оказывается, это опасно.

В этот раз я была дома одна с детьми и нянечками. Няни сразу впали в панику. А я наоборот, просто встала и крикнула: "Не паниковать! Встать у стены". Все встали у стены. "Теперь двигаемся вдоль стены к двери на выход!" - продолжила я.

Встали у двери, сразу я взяла одного ребенка, няня второго, второй няне говорю: "Собирайте куртки. Сваливаем. И аккуратно спускаемся по лестнице. Не торопимся, не паникуем. Сохраняйте спокойствие", - рассказала Айсауле.