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"Не паниковать! Встать у стены!": Айсауле Бакытбек рассказала, как вела себя во время землетрясения

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер Айсауле Бакытбек рассказала в соцсети, как вела себя при землетрясении, произошедшем накануне в Алматы. Во время ЧС она была дома с двумя детьми, передает NUR.KZ.

Напомним, в понедельник, 4 марта, алматинцы почувствовали мощное землетрясение. Мы писали, как казахстанские звезды среагировали на землетрясение. Айсауле Бакытбек показала трещины на стенах своего дома.

"Все так удивлены фотографиям, которые я закинула, что у нас треснула штукатурка. Но у нас треснула она не только в кухне, а практически в каждой комнате, включая потолки", - отметила Айсауле.

Мама двоих детей во время чрезвычайной ситуации старалась сохранять спокойствие, чтобы действовать правильно.

"Оказывается, когда ты родитель, все ощущается совсем по-другому. Первое землетрясение научило нас, как делать не нужно, потому что мы сразу побежали, живем не на первом этаже. Мы сразу побежали по лестницам, оказывается, это опасно.

В этот раз я была дома одна с детьми и нянечками. Няни сразу впали в панику. А я наоборот, просто встала и крикнула: "Не паниковать! Встать у стены". Все встали у стены. "Теперь двигаемся вдоль стены к двери на выход!" - продолжила я.

Встали у двери, сразу я взяла одного ребенка, няня второго, второй няне говорю: "Собирайте куртки. Сваливаем. И аккуратно спускаемся по лестнице. Не торопимся, не паникуем. Сохраняйте спокойствие", - рассказала Айсауле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2064529-ne-panikovat-vstat-u-steny-aysaule-bakytbek-rasskazala-kak-vela-sebya-vo-vremya-zemletryaseniya/

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