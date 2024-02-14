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"Райым зарабатывает, я трачу": Ерке Есмахан рассказала о доходах, лишнем весе и покупке дома

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан провела очередную рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Казахстанская певица рассказала о семейном бюджете, планируемых крупных покупках и семейной жизни, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Ерке Есмахан рассказала некоторые аспекты личной жизни. Так, у звезды спросили, на кого похож ее двухмесячный сын Ислам.

"Это вы сами скажете, когда его увидите. Но фраза "кровь не вода" оказалась правдой", - написала певица.

Затронула Есмахан и тему лишнего веса после родов - по ее словам, у нее есть 5 лишних кг. Она также рассказала, как к ее фигуре относится ее супруг Райымбек Бактыгереев, которого публика знает как RaiM.

"До конца я еще не похудела - 5 кг никуда не уходят, сейчас вешу 58. Думала сесть на диету, но малыша нужно кормить грудью. Супруг говорит: "не худей, мне нравится, когда ты немного пухленькая", - рассказала Ерке.

Также певица поделилась взаимоотношениями ее мужа со старшим сыном Муслимом - по ее словам, они очень близки. Поклонники решили спросить, действительно ли жизнь Есмахан такая, какой она показывает ее в Instagram. Она рассмеялась и ответила, что реальная жизнь круче той, что в соцсетях.

Финансовый аспект жизни популярной пары также интересовал фанатов. Один из фанатов спросил о том, как распределяется их с RaiM семейный бюджет.

"Буду краткой - Райым зарабатывает, а я трачу. Не зря говорят:"если вы хотите стать миллионером, позвольте своей жене тратить деньги". Я, судя по всему, хочу сделать своего мужа не миллионером, а миллиардером", - написала Ерке.

Певица также рассказала, что в этом году их цель - обзавестись собственным домом.

Ерке Есмахан отвечает на вопросы фанатов
Ерке Есмахан отвечает на вопросы фанатов. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Есмахан поделилась теплыми кадрами с поклонниками, отметив, как ей повезло с супругом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060844-rayym-zarabatyvaet-ya-trachu-erke-esmahan-rasskazala-o-dohodah-lishnem-vese-i-pokupke-doma/

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