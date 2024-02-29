Ерке Есмахан рассказала, делала ли пластические операции на лице

Ерке Есмахан провела сессию "вопрос-ответ" в Instagram - фанаты спросили певицу о пластических операциях, а также вновь затронули тему разницы в возрасте с ее мужем, передает NUR.KZ.

39-летней исполнительнице хита "Аэропорт" уже приходилось комментировать насмешки по поводу 12-летней разницы с супругом - певцом Райымбеком Бактыгереевым, более известным как RaiM.

На этот раз Есмахан решила резко ответить на нападки 45-летней подписчицы, которая, по ее словам, "никогда бы не вышла замуж за мужчину моложе себя".

"Так уж и быть, не буду расстраивать Вас, показывая Вашу фотографию. Посмотрела Вашу страничку и, кажется, у вас нет толпы молодых людей, которые не дают прохода предложениями о замужестве. Если же есть, соглашайтесь, не дожидаясь мужчину постарше. Не сидите в одиночестве.

На самом деле, я не понимаю тех, кто продолжает говорить о разнице в возрасте. В жизни происходит столько всего ужасного. Неужели вы все еще не поняли, что главное - не возраст, а любовь?" - написала Ерке.

Певицу также спросили, матерится ли она своим нежным голосом. Есмахан посмеялась и сказала, что нежный голос - не преграда для использования нецензурной брани.

Затронули подписчики и тему внешности исполнительницы. Ерке подчеркнула - у нее нет цели выглядеть моложе своего возраста.

"Главное для меня - быть ухоженной, женственной и здоровой для своего возраста. А для мужа - любимой", - заключила Есмахан.

Одна из подписчиц спросила, сколько раз звезда делала пластические операции на лице. Ерке считает, что такие разговоры ведут только те, кто хочет подавить собственные комплексы по поводу внешности.

"Расстрою вас - я ничего не делала на своем лице. Всевышний - свидетель, мой супруг тоже свидетель. Я была маленькой девочкой, потом выросла и расцвела. Как стала мамой, стала еще красивее. Более того, я очень хорошо ухаживаю за собой.

В принципе, сейчас музыканты, блогеры меняют лицо, носы, открыто показывают, что и как они в себе изменили. Почему вас так удивляют современные тренды?" - задалась вопросом Есмахан.

Недавно певица рассказывала, что попросила перед замужеством на махр - брачный дар жене от мужа при заключении брака.