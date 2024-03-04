Сюрприз без повода: муж Фаризы Тореали арендовал каток, чтобы преподнести ей подарок
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Сестра певца Торегали Тореали Фариза, которая не так давно впервые стала мамой, показала, какой сюрприз устроил ей любящий супруг. Он арендовал ледовый каток и преподнес ей подарок, передает NUR.KZ.
Дархан решил устроить Фаризе сюрприз без повода. Он украсил ледяную поверхность лепестками роз. Фаризу ожидала большая коробка, открыв которую, она увидела воздушные шары и подарок - брендовый браслет.
"Когда мы только познакомились, мы приходили на этот каток. Прошло 5 лет с тех пор.
Чтобы освежить в памяти приятные моменты, Дархан, арендовал каток ночью, когда здесь никого нет. Неожиданно он сказал мне, чтобы я собиралась.
Его сюрприз растрогал меня до слез. Этот браслет я так давно хотела", - написала Фариза.
Дархан Нортаев признался, что супруга помогла ему стать успешным - она всегда его поддерживала, была рядом, придавала ему уверенности в себе и окрыляла.
Подписчики пожелали паре счастья и умилились увиденному.
"Пусть и у нас будет такой зять, как Дархан", "Только я заплакала?", "Дархану респект, не каждый мужчина скажет, что благодаря поддержке жены добился успеха", "Это так мило. Дай Аллах вам крепкого здоровья и благополучия вашему дому!" - написали растроганные пользователи соцсети.
Напомним, в декабре Дархан Нортаев и Фариза Тореали сообщили, что у них родилась дочь. После они провели обряд "қырқынан шығару". Сразу после родов у Фаризы заподозрили опухоль, но, к счастью, страшный диагноз не подтвердился.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064392-syurpriz-bez-povoda-muzh-farizy-toreali-arendoval-katok-chtoby-prepodnesti-ey-podarok/