Сюрприз без повода: муж Фаризы Тореали арендовал каток, чтобы преподнести ей подарок

Сестра певца Торегали Тореали Фариза, которая не так давно впервые стала мамой, показала, какой сюрприз устроил ей любящий супруг. Он арендовал ледовый каток и преподнес ей подарок, передает NUR.KZ.

Дархан решил устроить Фаризе сюрприз без повода. Он украсил ледяную поверхность лепестками роз. Фаризу ожидала большая коробка, открыв которую, она увидела воздушные шары и подарок - брендовый браслет.

"Когда мы только познакомились, мы приходили на этот каток. Прошло 5 лет с тех пор.

Чтобы освежить в памяти приятные моменты, Дархан, арендовал каток ночью, когда здесь никого нет. Неожиданно он сказал мне, чтобы я собиралась.

Его сюрприз растрогал меня до слез. Этот браслет я так давно хотела", - написала Фариза.

Дархан Нортаев признался, что супруга помогла ему стать успешным - она всегда его поддерживала, была рядом, придавала ему уверенности в себе и окрыляла.

Подписчики пожелали паре счастья и умилились увиденному.

"Пусть и у нас будет такой зять, как Дархан", "Только я заплакала?", "Дархану респект, не каждый мужчина скажет, что благодаря поддержке жены добился успеха", "Это так мило. Дай Аллах вам крепкого здоровья и благополучия вашему дому!" - написали растроганные пользователи соцсети.

Напомним, в декабре Дархан Нортаев и Фариза Тореали сообщили, что у них родилась дочь. После они провели обряд "қырқынан шығару". Сразу после родов у Фаризы заподозрили опухоль, но, к счастью, страшный диагноз не подтвердился.