Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ставшая мамой Фариза Тореали рассказала о переживаниях после подозрения на страшный диагноз

Опубликовано:

Фариза Тореали с мужем и ребенком
Фариза Тореали с мужем и ребенком. Фото: instagram.com/farizatoreali

Фариза Тореали накануне объявила, что стала мамой - блогерша скрывала беременность. Сразу после родов у нее заподозрили опухоль - девушка порефлексировала об этом в Instagram, передает NUR.KZ.

Казнет до сих пор обсуждает неожиданное объявление блогерши Фаризы Тореали и Дархана Нортаева - пара стала родителями, причем все девять месяцев они скрывали, что ждут пополнения.

Сестра музыканта Торегали Тореали показала момент возвращения домой из роддома своей полуторамиллионной аудитории в Instagram. По словам Фаризы, этот день они ждали и представляли, особенно после того, как девушку испугали врачи - сразу после родов у блогерши заподозрили нейроэндокринную опухоль. Страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.

"Мы с Дарханом услышали, что есть подозрение на плохой диагноз, и я беспокоилась о своем ребенке, беспокоилась о своей семье, беспокоилась о будущем, и я была в тумане, не в силах переварить все. Думала о жизни, о работе, которая у меня была, о сделанном и несделанном. Интересно, что многие наши родственники об этом не знали", - пишет Фариза.

На видео под песню старшего брата Фариза возвращается домой из роддома - ее встречают родственники с цветами, все празднуют радостное событие в семье - улыбаются и фотографируются.

"Когда я оглядываюсь на произошедшее, я благодарна, что все позади. Да не оставит Всевышний ни одного ребенка без родителей, и ни одного родителя без детей", - заключила блогерша.

Напомним, о пополнении в семействе Фариза Тореали сообщила в соцсети накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049568-stavshaya-mamoy-fariza-toreali-rasskazala-o-perezhivaniyah-posle-podozreniya-na-strashnyy-diagnoz/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.