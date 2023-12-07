Ставшая мамой Фариза Тореали рассказала о переживаниях после подозрения на страшный диагноз

Фариза Тореали накануне объявила, что стала мамой - блогерша скрывала беременность. Сразу после родов у нее заподозрили опухоль - девушка порефлексировала об этом в Instagram, передает NUR.KZ.

Казнет до сих пор обсуждает неожиданное объявление блогерши Фаризы Тореали и Дархана Нортаева - пара стала родителями, причем все девять месяцев они скрывали, что ждут пополнения.

Сестра музыканта Торегали Тореали показала момент возвращения домой из роддома своей полуторамиллионной аудитории в Instagram. По словам Фаризы, этот день они ждали и представляли, особенно после того, как девушку испугали врачи - сразу после родов у блогерши заподозрили нейроэндокринную опухоль. Страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.

"Мы с Дарханом услышали, что есть подозрение на плохой диагноз, и я беспокоилась о своем ребенке, беспокоилась о своей семье, беспокоилась о будущем, и я была в тумане, не в силах переварить все. Думала о жизни, о работе, которая у меня была, о сделанном и несделанном. Интересно, что многие наши родственники об этом не знали", - пишет Фариза.

На видео под песню старшего брата Фариза возвращается домой из роддома - ее встречают родственники с цветами, все празднуют радостное событие в семье - улыбаются и фотографируются.

"Когда я оглядываюсь на произошедшее, я благодарна, что все позади. Да не оставит Всевышний ни одного ребенка без родителей, и ни одного родителя без детей", - заключила блогерша.

Напомним, о пополнении в семействе Фариза Тореали сообщила в соцсети накануне.