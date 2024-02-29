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Сыну Али Окапова и Акерке Буркитбай провели обряд "тұсау кесу" (видео)

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Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай провели той в честь проведения обряда "тұсау кесу" малышу Зейну. Кадрами с торжества они поделились в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце февраля прошлого года Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стали родителями. А народная артистка Казахстана Роза Рымбаева - бабушкой. Недавно ребенку исполнился год.

В честь первого дня рождения Зейна семья устроила праздник. Имениннику провели обряд "тұсау кесу" - разрезание пут. Али признался, что не ожидал такой душевной обстановки и поблагодарил пришедших гостей.

В честь маленького виновника торжества пели приглашенные артисты, исполнил зажигательную песню с коллегами по сцене и сам Али Окапов. Завороженно слушала публика бабушку Зейна - любимую певицу Розу Рымбаеву.

Недавно Али Окапов с женой, мамой, братом Мади и сыном отдохнул во Вьетнаме и поделился теплыми снимками. Фанаты отметили, что их семья достойна подражания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063791-synu-ali-okapova-i-akerke-burkitbay-proveli-obryad-tusau-kesu-video/

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