Сыну Али Окапова и Акерке Буркитбай провели обряд "тұсау кесу" (видео)

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай провели той в честь проведения обряда "тұсау кесу" малышу Зейну. Кадрами с торжества они поделились в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце февраля прошлого года Али Окапов и Акерке Буркитбай впервые стали родителями. А народная артистка Казахстана Роза Рымбаева - бабушкой. Недавно ребенку исполнился год.

В честь первого дня рождения Зейна семья устроила праздник. Имениннику провели обряд "тұсау кесу" - разрезание пут. Али признался, что не ожидал такой душевной обстановки и поблагодарил пришедших гостей.

В честь маленького виновника торжества пели приглашенные артисты, исполнил зажигательную песню с коллегами по сцене и сам Али Окапов. Завороженно слушала публика бабушку Зейна - любимую певицу Розу Рымбаеву.

Недавно Али Окапов с женой, мамой, братом Мади и сыном отдохнул во Вьетнаме и поделился теплыми снимками. Фанаты отметили, что их семья достойна подражания.