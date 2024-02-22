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"Семья, достойная подражания": Али Окапов показал видео с мамой, женой и сыном из Вьетнама

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов, отдыхающий с семьей во Вьетнаме, показал в соцсети теплое видео с мамой, женой и сыном, снятое во время посещения океанариума, передает NUR.KZ.

"Семья", - лаконично подписал видео Али.

На кадрах певец с маленьким сыном, мамой - известной певицей Розой Рымбаевой - и женой рассматривает диковинных рыб в океанариуме.

"Две женщины по краям, без которых не было бы двух мужчин посередине", - заявил он.

"Семья, которая достойна подражания, красавцы! Уважаю, горжусь", "Как прекрасно отдыхать с семьей", "Примерная семья", "Будьте счастливы", "Как красиво", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили первый день рождения сына Зейна во Вьетнаме. В недавнем большом интервью артист признался, что менял свою фамилию трижды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062472-semya-dostoynaya-podrazhaniya-ali-okapov-pokazal-video-s-mamoy-zhenoy-i-synom-iz-vetnama/

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