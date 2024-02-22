"Семья, достойная подражания": Али Окапов показал видео с мамой, женой и сыном из Вьетнама

Казахстанский певец Али Окапов, отдыхающий с семьей во Вьетнаме, показал в соцсети теплое видео с мамой, женой и сыном, снятое во время посещения океанариума, передает NUR.KZ.

"Семья", - лаконично подписал видео Али.

На кадрах певец с маленьким сыном, мамой - известной певицей Розой Рымбаевой - и женой рассматривает диковинных рыб в океанариуме.

"Две женщины по краям, без которых не было бы двух мужчин посередине", - заявил он.

"Семья, которая достойна подражания, красавцы! Уважаю, горжусь", "Как прекрасно отдыхать с семьей", "Примерная семья", "Будьте счастливы", "Как красиво", - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили первый день рождения сына Зейна во Вьетнаме. В недавнем большом интервью артист признался, что менял свою фамилию трижды.