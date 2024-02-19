Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили первый день рождения сына во Вьетнаме (видео)

Отечественные артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили первый день рождения сына Зейна во Вьетнаме, куда улетели на отдых с другими членами семьи, передает NUR.KZ.

В ленте супругов появилось семейное фото - Али и Акерке тепло поздравили сына с первым днем рождения.

"Главное - будь жив-здоров. Мы тебя любим", - отмечено под фото, на котором Али запечатлен в черном костюме, Акерке - в черном вечернем платье, а малыш Зейн - в белом пиджаке с черной бабочкой и черных штанах.

Подписчики присоединились к поздравлениям. Первый день рождения Зейна семья отметила во Вьетнаме. Вместе с родителями Зейна туда отправились его бабушка - певица Роза Рымбаева, а также дядя - молодой артист Мади Рымбаев.