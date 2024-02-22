Жулдыз Абдукаримова покормила Кайрата Нуртаса бешбармаком на тое (видео)

Кайрат Нуртас показал, как его супруга Жулдыз Абдукаримова кормит его бешбармаком с руки. Видео казахстанский исполнитель выложил в истории Instagram, передает NUR.KZ.

У каждой пары свой язык любви, свои способы проявить заботу. Так, актриса Жулдыз Абдукаримова на тое решила покормить своего супруга Кайрата Нуртаса сама. Судя по довольному лицу казахстанского исполнителя, бешбармак из рук жены был явно еще вкуснее.

Романтическое видео с супругой Кайрат Нуртас выложил в историях Instagram под песню “Жулдызым”.

Недавно мы писали о том, что знаменитая пара зажигательно станцевала на тое.

Жулдыз Абдукаримову в платье с высоким разрезом сравнивали с черной пантерой. На днях в Сети также обсудили “пост дружбы” Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали.