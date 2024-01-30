Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова зажигательно станцевали на тое (видео)

Казахстанский певец Кайрат Нуртас и его супруга Жулдыз Абдукаримова зажигательно станцевали на праздничном вечере. Видео появилось в Instagram Жулдыз, передает NUR.KZ.

В сторис актриса рассказала, что прилетела из столицы в Алматы. Она отметила, что праздник, для которого она подготовилась, должен пройти в стиле 80-х.

Жулдыз появилась на вечере в оригинальном платье в полоску с открытыми плечами, на ее талии красовался огромный розовый цветок. Декор для платья был выполнен в тон к розовым капроновым колготкам.

Кайрат исполнил на тое песню "Қазақша ламбада". Пара закружилась в танце и буквально зажгла зал.

Напомним, видео Кайрата Нуртаса и Жулдыз Адбукаримовой обсудили в Сети. Жулдыз заинтриговала своих читателей в соцсети, заявив, что будет "самой красивой беременяшкой".