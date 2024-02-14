"Черная пантера": Жулдыз Абдукаримова появилась в платье с высоким разрезом (видео)

35-летняя актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса и мать его четверых детей, похвасталась фигурой в облегающем платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова разместила кадры, на которых запечатлелась в элегантном черном платье на бретелях с высоким разрезом. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

"Если вам предложили место на космическом корабле, не спрашивайте, какое именно! Просто запрыгивайте внутрь!" - отмечено под видео.

"Кто скажет, что мама четверых детей, как будто и не рожала, супер", "Она всегда на высшем уровне", "Кайрат - народный любимец, певец и актер. Жулдыз - красавица, спасибо сказать надо ее генам. Они достойны друг друга", "Богиня", "Черная пантера", "Шикарная женщина", - высказались комментаторы.

Недавно Жулдыз Абдукаримова рассказала о "закрытых гештальтах".