"Черная пантера": Жулдыз Абдукаримова появилась в платье с высоким разрезом (видео)
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35-летняя актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса и мать его четверых детей, похвасталась фигурой в облегающем платье с высоким разрезом, передает NUR.KZ.
Жулдыз Абдукаримова разместила кадры, на которых запечатлелась в элегантном черном платье на бретелях с высоким разрезом. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру.
"Если вам предложили место на космическом корабле, не спрашивайте, какое именно! Просто запрыгивайте внутрь!" - отмечено под видео.
"Кто скажет, что мама четверых детей, как будто и не рожала, супер", "Она всегда на высшем уровне", "Кайрат - народный любимец, певец и актер. Жулдыз - красавица, спасибо сказать надо ее генам. Они достойны друг друга", "Богиня", "Черная пантера", "Шикарная женщина", - высказались комментаторы.
Недавно Жулдыз Абдукаримова рассказала о "закрытых гештальтах".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060960-chernaya-pantera-zhuldyz-abdukarimova-poyavilas-v-plate-s-vysokim-razrezom-video/