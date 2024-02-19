"Пост дружбы" Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали обсуждают в Казнете
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Кайрат Нуртас и Торегали Тореали опубликовали совместный пост, посвященный их дружбе. В Казнете активно принялись сравнивать и обсуждать музыкантов, передает NUR.KZ.
"Мой близкий друг, все постепенно сложится", - так казахстанские музыканты подписали совместное видео.
На замедленной съемке Кайрат и Торегали радостно приветствуют друг друга, а на фоне играет песня Кайрата Нуртаса "Досым".
Поклонники тотчас принялись сравнивать артистов между собой.
"Кайрата уважаю, Торегали не стоит того", "Их объятия стали пугать (после предыдущих видео)", "Тореш горделивый, а Кайрат простой", "Тореш - младший любимчик в доме. Это не горделивость, а избалованность", "Гордость Казахстана, молодцы", - написали фанаты в комментариях под видео.
Недавно в Сети появилось фото юного Кайрата Нуртаса 18-летней давности - его опубликовала мама и продюсер артиста Гульзира Айдарбекова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061682-post-druzhby-kayrata-nurtasa-i-toregali-toreali-obsuzhdayut-v-kaznete/