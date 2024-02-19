"Пост дружбы" Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали обсуждают в Казнете

Кайрат Нуртас и Торегали Тореали опубликовали совместный пост, посвященный их дружбе. В Казнете активно принялись сравнивать и обсуждать музыкантов, передает NUR.KZ.

"Мой близкий друг, все постепенно сложится", - так казахстанские музыканты подписали совместное видео.

На замедленной съемке Кайрат и Торегали радостно приветствуют друг друга, а на фоне играет песня Кайрата Нуртаса "Досым".

Поклонники тотчас принялись сравнивать артистов между собой.

"Кайрата уважаю, Торегали не стоит того", "Их объятия стали пугать (после предыдущих видео)", "Тореш горделивый, а Кайрат простой", "Тореш - младший любимчик в доме. Это не горделивость, а избалованность", "Гордость Казахстана, молодцы", - написали фанаты в комментариях под видео.

Недавно в Сети появилось фото юного Кайрата Нуртаса 18-летней давности - его опубликовала мама и продюсер артиста Гульзира Айдарбекова.