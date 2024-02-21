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Серик Ибрагимов с супругой провели сыну обряд "қырқынан шығару" и раскрыли его имя

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Серик Ибрагимов с супругой
Серик Ибрагимов с супругой. Скрин: instagram.com/ibragimovserik

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов, ставший отцом в третий раз, провел сыну обряд "қырқынан шығару". Они с супругой также раскрыли имя мальчика - его назвали Шадияр, передает NUR.KZ.

В январе Серик Ибрагимов объявил о том, что стал отцом в третий раз - у него родился мальчик. Пол ребенка пара узнала в ноябре прошлого года во время гендер-пати в семейном кругу.

Традиционный казахский обряд "қырқынан шығару" Серик с супругой также решили провести дома, среди близких родственников. Перед началом торжества молодые родители показали подписчикам Instagram тортик, на котором было написано имя малыша - так Казнет узнал, что ребенка назвали Шадияр.

Богатый дастархан, семья, улыбки, объятия и традиционные подарки - видеоролик позволил поклонникам творчества Ибрагимова увидеть, как прошел семейный праздник. В комментариях под публикацией они пожелали малышу и его родителям доброго здоровья и долгих лет жизни.

Ранее мы писали о биографии, творческом пути и самых известных песнях Серика Ибрагимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062062-serik-ibragimov-s-suprugoy-proveli-synu-obryad-qyrqynan-shygaru-i-raskryli-ego-imya/

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