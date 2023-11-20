Серик Ибрагимов раскрыл пол будущего ребенка (видео)

Казахстанский певец Серик Ибрагимов готовится стать отцом во второй раз. Семья Ибрагимовых провела гендер-пати и раскрыла пол будущего ребенка, передает NUR.KZ.

Серик Ибрагимов с супругой Айнамкоз ждут пополнения - у пары вот-вот появится второй ребенок. Гендерную вечеринку семейство провело в домашней обстановке - видео музыкант опубликовал в Instagram. Тот самый шарик с надписью "Мальчик или девочка?" лопнул сын Серика. Конфетти оказались синего цвета - значит, в семье родится второй мальчик.

"Мы решили поделиться своей радостью с вами. Пусть и у вас сбудется! Благодарим всех, кто поздравляет", - написал певец под публикацией.

Чета Ибрагимовых впервые стала родителями в 2017 году. Ранее мы рассказывали о биографии, творческом пути и самых известных песнях Серика Ибрагимова.