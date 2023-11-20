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30 лет независимости Казахстана

Серик Ибрагимов раскрыл пол будущего ребенка (видео)

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Серик Ибрагимов
Серик Ибрагимов. Фото: instagram.com/ibragimovserik/

Казахстанский певец Серик Ибрагимов готовится стать отцом во второй раз. Семья Ибрагимовых провела гендер-пати и раскрыла пол будущего ребенка, передает NUR.KZ.

Серик Ибрагимов с супругой Айнамкоз ждут пополнения - у пары вот-вот появится второй ребенок. Гендерную вечеринку семейство провело в домашней обстановке - видео музыкант опубликовал в Instagram. Тот самый шарик с надписью "Мальчик или девочка?" лопнул сын Серика. Конфетти оказались синего цвета - значит, в семье родится второй мальчик.

"Мы решили поделиться своей радостью с вами. Пусть и у вас сбудется! Благодарим всех, кто поздравляет", - написал певец под публикацией.

Чета Ибрагимовых впервые стала родителями в 2017 году. Ранее мы рассказывали о биографии, творческом пути и самых известных песнях Серика Ибрагимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046584-serik-ibragimov-raskryl-pol-buduschego-rebenka-video/

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