Вышедшая замуж в прошлом году Гульназ Жоланова стала мамой (видео)

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова стала мамой. Об этом обмолвилась в программе Revue News продюсер Гульнур Мамасарипова, которая приступила к съемкам нового фильма.

Гульнур Мамасарипова рассказала, что в главных ролях в ее новом фильме "Біз екеуміз" сыграют Гульназ Жоланова и Даурен Сергазин. Чтобы приступить к съемкам, Гульназ прилетела из Таиланда.

"Гульназ всегда мне говорила: "Почему вы меня не зовете". Я отвечала, что пока для нее нет подходящей роли, но будет обязательно.

В этот раз рассматривали несколько актрис на роль, я позвонила Гульназ и предложила ей, она ответила: "Когда я хотела сниматься, вы не взяли меня, а теперь предлагаете, когда я сижу в декрете".

Я сказала, что за ее ребенком мы присмотрим, вся съемочная группа, все мы будем няньками, я сама буду нянчить. Таким образом, Гульназ согласилась", - рассказала продюсер.

Однако сама Гульназ отказалась комментировать услышанное.

"Это моя личная жизнь, я пока не буду отвечать на эти вопросы", - отметила она.

Напомним, год назад Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу" в Актау. Весной актриса поделилась кадрами со своей свадьбы. А недавно она ответила, почему не рассказывает о муже.