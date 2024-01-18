"Семейная жизнь по-своему прекрасна": Жоланова ответила, почему не рассказывает о муже
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Казахстанская актриса Гульназ Жоланова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она также объяснила, почему не распространяется о своей семейной жизни, передает NUR.KZ.
Напомним, в начале прошлого года Гульназ Жоланова выбыла из числа завидных невест шоу-бизнеса.
В феврале ей провели обряд провели обряд "сырға салу" в Актау. А весной девушка поделилась видео со своей свадьбы.
Звезду фильмов "Тараз" и "Бизнес по-казахски" спросили, был ли у нее страх, что не выйдет замуж и останется одна.
"Нет, не было. Всему свое время. Чем так сидеть и бояться, лучше, девочки, учитесь, путешествуйте, отдыхайте, занимайтесь собой. Потом на это не будет хватать времени", - отметила она.
Пользователи соцсети спросили, почему актриса не рассказывает о своей семейной жизни в Instagram.
"Семейная жизнь по-своему прекрасна. Можно сказать, я сейчас 100 процентов утопаю в ней. А на то, чтобы делиться, нет разрешения", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056248-semeynaya-zhizn-po-svoemu-prekrasna-zholanova-otvetila-pochemu-ne-rasskazyvaet-o-muzhe/