"Семейная жизнь по-своему прекрасна": Жоланова ответила, почему не рассказывает о муже

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она также объяснила, почему не распространяется о своей семейной жизни, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале прошлого года Гульназ Жоланова выбыла из числа завидных невест шоу-бизнеса.

В феврале ей провели обряд провели обряд "сырға салу" в Актау. А весной девушка поделилась видео со своей свадьбы.

Звезду фильмов "Тараз" и "Бизнес по-казахски" спросили, был ли у нее страх, что не выйдет замуж и останется одна.

"Нет, не было. Всему свое время. Чем так сидеть и бояться, лучше, девочки, учитесь, путешествуйте, отдыхайте, занимайтесь собой. Потом на это не будет хватать времени", - отметила она.

Пользователи соцсети спросили, почему актриса не рассказывает о своей семейной жизни в Instagram.

"Семейная жизнь по-своему прекрасна. Можно сказать, я сейчас 100 процентов утопаю в ней. А на то, чтобы делиться, нет разрешения", - заявила она.