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"Она очень хорошая девушка": звезда фильма "Дәстүр" заговорил о скорой свадьбе (видео)

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Ермек Шынболатов
Ермек Шынболатов. Фото: instagram.com/ermek_shinbolatovv

Актер Ермек Шынболатов, звезда фильма "Дәстүр" заявил в программе "OZMZ ғой" о скорой свадьбе. Молодой человек признался, что его избранница - очень хорошая девушка, передает NUR.KZ.

Ермек отметил, что надеется, что сыграет свадьбу в сентябре.

"Она очень хорошая девушка, она мне очень нравится, мы с ней много общаемся. Мне кажется, что не нужно делать фокус на том, в каком возрасте ты заведешь семью - мол, до 25 лет буду заниматься карьерой, а потом женюсь.

Ты должен продолжать заниматься своими делами, развиваться, может быть, в 19, а может, и в 25 ты встретишь своего человека, ты это почувствуешь и ты будешь счастлив с этим человеком", - поделился он.

Актер отметил, что скоро покажет еще одну грань своего таланта - он споет в дуэте.

Ранее Ермек Шынболатов рассказал о самой сложной для него сцене в фильме "Дәстүр". Актер показал свои детские фото и умилил Сеть. Ермека сравнили со звездой "Миллионера из трущоб" Девом Пателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060746-ona-ochen-horoshaya-devushka-zvezda-filma-dastur-zagovoril-o-skoroy-svadbe-video/

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