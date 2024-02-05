"Нашел в ее взгляде то, что искал": Юсупов растрогал нежным признанием в любви жене
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Казахстанский блогер-миллионник Арман Юсупов показал милое фото жены и ребенка. Он сделал нежное признание в любви супруге и растрогал пользователей соцсети, передает NUR.KZ.
"Я нашел в ее взгляде то, что искал", - оставил Юсупов трогательную подпись к фото, на котором запечатлена его супруга Карина с малышом.
"Ойбууу", - оставила комментарий под постом мужа Карина.
"В этом взгляде - женское счастье", "Каря хороша любая: милая, уютная, дерзкая, домашняя, сексуальная, бизнесвумен, жена, мама, с мейком, естественная", "Как же это важно - встретить своего человека и быть с ним в дружбе, в любви, в радости, и главное - всегда быть рядом", "Самое милое фото", "Безмятежность, любовь, спокойствие, наслаждение, счастье, умиротворение", - отметили подписчики.
Напомним, в конце декабря прошлого года Арман и Карина стали родителями в третий раз. У них родился третий сын. Недавно счастливые родители показали малыша. А на днях Карина Оксукпаева заявила о проблемах в отношениях с мужем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059119-nashel-v-ee-vzglyade-to-chto-iskal-yusupov-rastrogal-nezhnym-priznaniem-v-lyubvi-zhene/