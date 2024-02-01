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"Бытовуха поглотила": Оксукпаева заявила о проблемах в отношениях с Юсуповым

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Семья блогеров Арман Юсупов и Карина Оксукпаева после рождения третьего ребенка переживают не самый простой период в отношениях - об этом Оксукпаева сообщила в Instagram, передает NUR.KZ.

В декабре минувшего года знаменитая казахстанская пара вайнеров Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали родителями - у них родился третий сын, которого назвали Дамиром. Сам Арман впервые принял участие в партнерских родах. На днях малышу исполнилось 40 дней.

Сами Арман и Карина отметили важную дату - 10-летие отношений. Однако, сейчас супруги переживают кризис - об этом Оксукпаева сообщила в историях Instagram. Она показала, как играет с мужем в видео-игры.

"У нас сейчас не очень период в отношениях, и конфликты мы решаем в игре, наказывая друг друга", - пояснила Карина.

Позже блогерша пояснила, что именно пошло не так, и отметила, что раньше такого в их отношениях не было.

"Бытовуха поглотила. Первый раз так, но этот опыт нужен для чего-то", - заключила Оксукпаева.

Сторис Карины Оксукпаевой
Сторис Карины Оксукпаевой. Скрин: instagram.com/oksukpaevak

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058588-bytovuha-poglotila-oksukpaeva-zayavila-o-problemah-v-otnosheniyah-s-yusupovym/

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