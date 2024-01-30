Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"На кого похож?": Юсупов и Оксукпаева показали младшего сына (фото)

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева впервые показали сына Дамира в Instagram. Это уже третий ребенок знаменитой пары - малышу исполнилось 40 дней, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали родителями в третий раз в конце декабря прошлого года. До этого пара уже воспитывала двоих сыновей - Алима и Тимура.

Все это время маленький Дамир периодически мелькал в историях Instagram у блогеров, однако в честь празднования 40 дней с момента рождения малыша его знаменитые родители решили поделиться фотографиями мальчика крупным планом.

Арман и Карина спросили подписчиков, на кого похож их младший сын. Мнения в комментариях явно разделились, однако, имя Юсупова мало кто назвал.

"Арма мимо проходил? Мини Карина", "Как будто смешанное Тимы и Алима", "Взгляд такой осознанный", "Носик как всегда Каринин", "Домик похож на Тиму", "Копия Карины, особенно нос", "На Аташку", - пишут подписчики семьи вайнеров.

Недавно Арман Юсупов и Карина Оксукпаева отметили важную дату - 10 лет с момента начала их отношений. А в день рождения их старшего сына Алима Юсупов поделился личной историей о том, как стал отцом в 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058269-na-kogo-pohozh-yusupov-i-oksukpaeva-pokazali-mladshego-syna-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.