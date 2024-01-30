"На кого похож?": Юсупов и Оксукпаева показали младшего сына (фото)

Блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева впервые показали сына Дамира в Instagram. Это уже третий ребенок знаменитой пары - малышу исполнилось 40 дней, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали родителями в третий раз в конце декабря прошлого года. До этого пара уже воспитывала двоих сыновей - Алима и Тимура.

Все это время маленький Дамир периодически мелькал в историях Instagram у блогеров, однако в честь празднования 40 дней с момента рождения малыша его знаменитые родители решили поделиться фотографиями мальчика крупным планом.

Арман и Карина спросили подписчиков, на кого похож их младший сын. Мнения в комментариях явно разделились, однако, имя Юсупова мало кто назвал.

"Арма мимо проходил? Мини Карина", "Как будто смешанное Тимы и Алима", "Взгляд такой осознанный", "Носик как всегда Каринин", "Домик похож на Тиму", "Копия Карины, особенно нос", "На Аташку", - пишут подписчики семьи вайнеров.

Недавно Арман Юсупов и Карина Оксукпаева отметили важную дату - 10 лет с момента начала их отношений. А в день рождения их старшего сына Алима Юсупов поделился личной историей о том, как стал отцом в 20 лет.