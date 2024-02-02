Куклы, дайвинг, большой теннис: Жулдыз Абдукаримова рассказала о "закрытых гештальтах"

Жулдыз Абдукаримова поделилась интересными фактами о себе - актриса рассказала и показала, какие гештальты из детства ей удалось закрыть во взрослом возрасте, передает NUR.KZ.

Выражение "закрыть гештальт" встречается в повседневной жизни все чаще. Проще говоря, это значит до конца с чем-то разобраться и поставить точку в вопросе, реализовать желания или потребности.

Так, актриса рассказала о своих желаниях и потребностях, которые у нее были с детства, а удовлетворить их получилось уже в осознанном возрасте.

Надо сказать, список закрытых гештальтов Абдукаримовой получился довольно длинным и весьма разнообразным. Все подробности казахстанская звезда раскрыла в историях Instagram с помощью архивных фотографий и видео.

Первыми в списке супруги Кайрата Нуртаса были куклы, которых она, по ее словам, любила с детства.

"Родители покупали мне кукол. Я была очень аккуратной с ними, играла осторожно, ни одну не потеряла. Однако, когда мне исполнилось 13, настал мой "мүшел жас", и мне сказали, что я должна отдать вещи, которые я очень люблю. Тогда я взяла всех кукол и отдала одной незнакомой девочке. С тех пор куклы были моим гештальтом", - рассказала Жулдыз. В итоге, во взрослом возрасте актриса купила себе две куклы.

Еще одним гештальтом было родить четверых детей. С этим Абдукаримова тоже справилась. В списке желаний также был параглайдинг и дайвинг - Жулдыз удалось полетать в Турции и поплавать с рыбками на Мальдивах.

Спортивные гештальты актриса тоже закрыла. Ей всегда хотелось заниматься большим теннисом - в 2019 году она взяла в руки ракетку. Конный спорт пришел в ее жизнь два года спустя.

Недавно Абдукаримова с супругом, певцом Кайратом Нуртасом, зажигательно станцевали на тое после того, как их отношения обсудили в Казнете.

Ранее актриса показывала в Instagram редкое фото с родителями.