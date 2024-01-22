"Кажется, она не верит ему": новое видео Нуртаса и Абдукаримовой обсуждают в Казнете

В Сети обсуждают свежее видео популярной казахстанской пары - певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой. Одни восхищаются ими, а другие сомневаются в искренности чувств, передает NUR.KZ.

Все выходные Казнет активно обсуждал очередное "воссоединение" Нуртаса и Абдукаримовой, запечатленное на камеру. В начале года Кайрат присоединился к своей семье во время отдыха в Катаре - там знаменитый певец сделал Жулдыз подарок.

На кадрах Нуртас дарит супруге букет белых роз - в тон эффектному наряду актрисы, которая с ног до головы облачилась в белое. После этого действия видеоролика переходят в машину, где певец исполняет свою песню для любимой жены.

"Добро пожаловать в мою душу", - подписал публикацию Кайрат Нуртас.

Пост собрал тысячи комментариев. Некоторые восхищались красотой звездной пары и желали им любви. Были и те, кто сомневался в искренности чувств - то ли Кайрата к Жулдыз, то ли наоборот. Нашлись и те, кто просто зашел понаблюдать за жарким обсуждением.

"Я одна зашла комментарии почитать?", "Мне кажется, она уже не верит ему", "Кажется, Жулдыз Кайрат уже совсем не нравится", "Смотря на этих двоих, я вымотала себе все нервы - слухи о разводе выматывают, теперь разговоры о том, что они вместе, тоже нервируют! Прям эмоциональные качели для меня", "Кажется, для Жулдыз это все как пять копеек, уже не имеет ценности. Поздно, слишком поздно", "Неужели, хоть одна семья не распалась", "Совсем распереживались за этих двоих. Вижу их и радуюсь, забывая обо всех проблемах. Будьте счастливы!" - пишут пользователи Казнета.

Недавно супруга Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление - Жулдыз Абдукаримова сказала, что будет "самой красивой беременяшкой". Отметим, пара уже воспитывает четверых детей.