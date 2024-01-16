Жулдыз Абдукаримова показала редкое фото с родителями

Жулдыз Абдукаримова обнародовала редкую архивную фотографию с родителями. В честь дня рождения своего отца актриса посвятила ему трогательный пост и рассказала о нем подробнее, передает NUR.KZ.

"Когда Вы есть, моя планка высока", - с этих слов начала свой пост-посвящение Абдукаримова.

В день рождения своего отца казахстанская актриса поделилась с подписчиками сокровенным, рассказав, какой он человек. По ее словам, папа - человек науки, а потому в семье на первом месте стояли труд, система, цель и усилия. Жулдыз признается: отец для нее - главный пример.

"Дойдя до своего нынешнего возраста, я понимаю, что каждое действие моего отца было воспитанием. Приведу лишь один пример: с самого детства я никогда не видела, чтобы мой отец пустословил. За столом, дома, в гостях, какой бы ни была обстановка, его речь была планомерной и осознанной. Такое поведение продолжается и по сей день", - пишет актриса.

В серии фото в Instagram Жулдыз Абдукаримова решила показать поклонникам своих родителей - надо сказать, это происходит довольно редко.

К поздравлениям в комментариях присоединились сотни поклонников Абдукаримовой, а также ее супруг, певец Кайрат Нуртас.

Недавно Жулдыз Абдукаримова напугала поклонников - она показала видео, на котором упала, танцуя на снегу. А заявление актрисы о том, что она будет "самой красивой беременяшкой", озадачило казахстанцев.