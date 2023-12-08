"Мы вместе": Макпал Исабекова показала фото мужа и сына в соцсети
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, ранее рассказавшая о личной жизни, показала фото мужа и маленького сына в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
В начале декабря Макпал Исабекова рассказала, что они с мужем живут в разных городах. Она с ребенком в Алматы, а супруг - в Шымкенте, так как он работает там.
Певица выложила фото сына с мужем и обратилась к подписчикам.
"Вот вам рука мужа, как доказательство того, что мы вместе. Для тех, кто переживал сильно, что не видели его частей тела у меня в блоге давно", - заявила она.
Артистка также призналась, что плохо себя чувствует.
"Весь день болит голова, давление скачет, да так, что могу полежать, как только поднимаю голову, такая пульсация. Жесть просто", - написала она.
Напомним, летом прошлого года Макпал Исабекова родила первенца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049858-my-vmeste-makpal-isabekova-pokazala-foto-muzha-i-syna-v-sotsseti/