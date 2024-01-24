"За такие глазки можно отдать все": видео с подросшим сыном Макпал Исабековой обсуждают в Казнете

39-летняя певица Макпал Исабекова умилила Казнет свежим видео с подросшим сыном Теодором. Полуторагодовалый малыш лежит на кроватке и, судя по всему, просит поесть, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова показала подписчикам веселый разговор с сыном Тео. Малыш, судя по всему, захотел есть, а его знаменитая мама напомнила ему, что он уже ел, причем совсем недавно.

"Объясни маме, зачем ты хочешь переесть. Ты и так переел", - говорит в видео казахстанская певица.

В ответ на это полуторагодовалый Теодор засверкал глазками, заулыбался, весело задергал ножками и пополз по направлению к маме. Картина умилила Макпал. "Сердечко мое", - подписала видеоролик исполнительница.

Умилилась не только молодая мама, но и армия ее подписчиков.

"За такие глазки можно отдать все", "Жаным сол", "Сладусик", "Так жалко, он пытается задобрить", "Сердечко наше", "Шладенький", "Тьфу-тьфу-тьфу", - пишут в комментариях фанаты Макпал.

Недавно Исабекова поделилась откровениями - она рассказала о предательстве до знакомства с супругом.