"За такие глазки можно отдать все": видео с подросшим сыном Макпал Исабековой обсуждают в Казнете
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39-летняя певица Макпал Исабекова умилила Казнет свежим видео с подросшим сыном Теодором. Полуторагодовалый малыш лежит на кроватке и, судя по всему, просит поесть, передает NUR.KZ.
Макпал Исабекова показала подписчикам веселый разговор с сыном Тео. Малыш, судя по всему, захотел есть, а его знаменитая мама напомнила ему, что он уже ел, причем совсем недавно.
"Объясни маме, зачем ты хочешь переесть. Ты и так переел", - говорит в видео казахстанская певица.
В ответ на это полуторагодовалый Теодор засверкал глазками, заулыбался, весело задергал ножками и пополз по направлению к маме. Картина умилила Макпал. "Сердечко мое", - подписала видеоролик исполнительница.
Умилилась не только молодая мама, но и армия ее подписчиков.
"За такие глазки можно отдать все", "Жаным сол", "Сладусик", "Так жалко, он пытается задобрить", "Сердечко наше", "Шладенький", "Тьфу-тьфу-тьфу", - пишут в комментариях фанаты Макпал.
Недавно Исабекова поделилась откровениями - она рассказала о предательстве до знакомства с супругом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057316-za-takie-glazki-mozhno-otdat-vse-video-s-podrosshim-synom-makpal-isabekovoy-obsuzhdayut-v-kaznete/