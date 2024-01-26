"Одна жизнь на двоих": ставшие родителями в третий раз Юсупов и Оксукпаева отметили важную дату

Знаменитая пара вайнеров Арман Юсупов и Карина Оксукпаева отмечают годовщину отношений. В честь этого события молодой человек выложил атмосферное видео, посвященное супруге, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева познакомились в школе, потом вместе были в числе четырех участников команды вайнеров Yuframe, а затем поженились. Сейчас молодая семья воспитывает трех сыновей - Алима, Тимура и Дамира. Последний родился в конце прошлого года.

Сегодня пара празднует 10-летнюю годовщину с момента начала отношений. Арман Юсупов решил выложить в истории Instagram видео и фотографию, посвященные любимой супруге.

"10 лет живем одну жизнь на двоих. Одни победы, поражения, счастье и несчастье", - написал блогер на фотографии, на которой Арман и Карина крепко обнимаются.

Несколько дней назад, в день рождения старшего сына, Юсупов опубликовал пост-откровение, в котором рассказал, как стал отцом в 20 лет.