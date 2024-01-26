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30 лет независимости Казахстана

"Одна жизнь на двоих": ставшие родителями в третий раз Юсупов и Оксукпаева отметили важную дату

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Знаменитая пара вайнеров Арман Юсупов и Карина Оксукпаева отмечают годовщину отношений. В честь этого события молодой человек выложил атмосферное видео, посвященное супруге, передает NUR.KZ.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева познакомились в школе, потом вместе были в числе четырех участников команды вайнеров Yuframe, а затем поженились. Сейчас молодая семья воспитывает трех сыновей - Алима, Тимура и Дамира. Последний родился в конце прошлого года.

Сегодня пара празднует 10-летнюю годовщину с момента начала отношений. Арман Юсупов решил выложить в истории Instagram видео и фотографию, посвященные любимой супруге.

"10 лет живем одну жизнь на двоих. Одни победы, поражения, счастье и несчастье", - написал блогер на фотографии, на которой Арман и Карина крепко обнимаются.

Несколько дней назад, в день рождения старшего сына, Юсупов опубликовал пост-откровение, в котором рассказал, как стал отцом в 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057739-odna-zhizn-na-dvoih-stavshie-roditelyami-v-tretiy-raz-yusupov-i-oksukpaeva-otmetili-vazhnuyu-datu/

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