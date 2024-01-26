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"Она очень хороший человек": Балжан Бидаш об отношениях с бывшей ене после развода

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш стала гостьей программы программы "1001 түн" и рассказала об отношениях с бывшей свекровью после развода, передает NUR.KZ.

Ранее фанаты были восхищены отношениями Балжан Бидаш и ее ене. Они отмечали, что Балжан и мама актера Жахана Утаргалиева сильно похожи. А Жахан даже признавался, что ревнует свою маму к жене, отмечая, как хорошо ладят женщины.

"Мы не общаемся, но никакой обиды нет. Она очень хороший человек, позитивный. Она научила меня многому. Но мы не жили вместе. Все об этом знают через наш Instagram. Мы жили в Алматы, она - в Уральске", - рассказала Балжан.

Ранее Жахан Утаргалиев заявил, что понял, какая жена ему нужна. А Балжан рассказала, что они заблокировали друг друга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057692-ona-ochen-horoshiy-chelovek-balzhan-bidash-ob-otnosheniyah-s-byvshey-ene-posle-razvoda/

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