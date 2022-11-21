"Как родная дочь, а не келин": фанаты поразились сходству Балжан Бидаш и ее свекрови

Балжан Бидаш с мужем и свекровью. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш растрогала своих подписчиков в соцсети, адресовав теплые строки своей свекрови. Фанаты заявили, что певица даже внешне похожа на маму своего мужа, передает NUR.KZ.

Свое теплое поздравление Балжан написала в Instagram и разместила фото со свекровью и мужем - актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым.

"Для ребенка самое дорогое в мире - это мама. Мама, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, будьте всегда рядом с нами, балуя нас. А мы будем вас радовать, долгой и счастливой вам жизни вместе с папой. Будьте почтенной мамой сына, которого уважает народ", - отметила она.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Балжан - очень хорошая келин.

"Как три капли воды, все похожи друг на друга", "Здоровья и долгой жизни вашей маме", "Как родная дочь, а не келин, очень похожа на свекровь", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998184-kak-rodnaya-doch-a-ne-kelin-fanaty-porazilis-shodstvu-balzhan-bidash-i-ee-svekrovi/