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"Мы давно попрощались": Балжан Бидаш отреагировала на видеообращение экс-супруга

Опубликовано:

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш
Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Продюсер и актер Жахан Утаргалиев записал видеообращение к бывшей жене. Он простился с ней окончательно, находясь в Стамбуле, где сделал ей когда-то предложение. Подписчики узнали о реакции Балжан Бидаш, передает NUR.KZ.

Жахан Утаргалиев отметил, что потерял надежду на примирение с Балжан.

"Именно здесь я признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Здесь, гуляя по набережной, мы много мечтали. Почти все наши мечты, слава Аллаху, сбылись.

Но никто не думал, что так случится. Хочу именно здесь с ней проститься.

Мне трудно, но уже прошло почти полгода, я убедился в том, что ничего не изменится. Поэтому мне ничего не остается, как проститься. Надо начинать новую жизнь, жизнь продолжается, она и без того коротка, мы ведь не знаем, сколько нам отведено", - отметил Жахан.

Он, смотря в камеру, произнес слова прощания. А после добавил, что ему много пишут, предлагают познакомиться с дочерьми, племянницами.

"Жених, как говорится, готов", - отшутился он.

Жахан признался, что у него все же есть предчувствие, что свою любовь он непременно встретит в Стамбуле.

Под последним постом Балжан Бидаш пользователи соцсети задали вопрос, почему же артистка не дала второго шанса Жахану.

"Нашу жизнь никто лучше нас не знает. Спасибо за переживания", - написала она.

Балжан также спросили, видела ли она сторисы Жахана, где он прощался с ней.

"Мы давно попрощались", - заключила экс-солистка "КешYOU".

Скрин комментариев под постом Балжан Бидаш
Скрин комментариев под постом Балжан Бидаш: instagram.com/bidash_official

Напомним, прошлым летом Жахан Утаргалиев встревожил соцсети неожиданным заявлением. Чуть позже Балжан подтвердила, что они с Жаханом расстались. Она отметила, что человек не должен учить другого, как жить. Утаргалиев признался, что пытался сохранить семью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054593-my-davno-poproschalis-balzhan-bidash-otreagirovala-na-videoobraschenie-eks-supruga/

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