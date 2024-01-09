"Мы давно попрощались": Балжан Бидаш отреагировала на видеообращение экс-супруга
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Продюсер и актер Жахан Утаргалиев записал видеообращение к бывшей жене. Он простился с ней окончательно, находясь в Стамбуле, где сделал ей когда-то предложение. Подписчики узнали о реакции Балжан Бидаш, передает NUR.KZ.
Жахан Утаргалиев отметил, что потерял надежду на примирение с Балжан.
"Именно здесь я признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Здесь, гуляя по набережной, мы много мечтали. Почти все наши мечты, слава Аллаху, сбылись.
Но никто не думал, что так случится. Хочу именно здесь с ней проститься.
Мне трудно, но уже прошло почти полгода, я убедился в том, что ничего не изменится. Поэтому мне ничего не остается, как проститься. Надо начинать новую жизнь, жизнь продолжается, она и без того коротка, мы ведь не знаем, сколько нам отведено", - отметил Жахан.
Он, смотря в камеру, произнес слова прощания. А после добавил, что ему много пишут, предлагают познакомиться с дочерьми, племянницами.
"Жених, как говорится, готов", - отшутился он.
Жахан признался, что у него все же есть предчувствие, что свою любовь он непременно встретит в Стамбуле.
Под последним постом Балжан Бидаш пользователи соцсети задали вопрос, почему же артистка не дала второго шанса Жахану.
"Нашу жизнь никто лучше нас не знает. Спасибо за переживания", - написала она.
Балжан также спросили, видела ли она сторисы Жахана, где он прощался с ней.
"Мы давно попрощались", - заключила экс-солистка "КешYOU".
Напомним, прошлым летом Жахан Утаргалиев встревожил соцсети неожиданным заявлением. Чуть позже Балжан подтвердила, что они с Жаханом расстались. Она отметила, что человек не должен учить другого, как жить. Утаргалиев признался, что пытался сохранить семью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054593-my-davno-poproschalis-balzhan-bidash-otreagirovala-na-videoobraschenie-eks-supruga/