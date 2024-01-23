Юсупов и Оксукпаева поздравили сына с днем рождения сидя ночью в авто после землетрясения

Блогеры-миллионники Арман Юсупов и Карина Оксукпаева эту ночь провели в машине с детьми из-за землетрясения в Алматы. Молодые родители даже в экстренной ситуации не забыли поздравить первенца с днем рождения, передает NUR.KZ.

В конце декабря Арман Юсупов и Карина Оксукпаева стали родителями в третий раз. У пары родился третий сын. Молодые родители рассказали, как повели себя этой ночью, когда в Алматы было землетрясение.

Арман и Карина выехали с детьми к родителям, взяв самое необходимое. Карина рассказала, что они живут на третьем этаже, их дом "ходил ходуном, а со шкафов падали вещи".

Родители Армана живут на первом этаже, но, несмотря на это, семья решила перестраховаться и переждать в салоне авто.

"Единственное, что я взяла - это подгузники... Мы решили от греха подальше сидеть в машине, родители там сзади тоже сидят в машине", - рассказала она.

Блогер также показала, как они поздравили своего старшего сына Алима с днем рождения в машине, спели ему песню.

"Самый необычный день рождения", - заключила она.

Мы уже писали, как отреагировали звезды казахстанского шоу-бизнеса на землетрясение в Алматы.