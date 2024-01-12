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30 лет независимости Казахстана

"Буду самой красивой беременяшкой": жена Кайрата Нуртаса сделала неожиданное заявление

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

35-летняя казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова ответила на вопрос, который взволновал ее фанатов в соцсети - они заподозрили ее в пятой беременности, передает NUR.KZ.

Супругу Кайрата Нуртаса одолели вопросами и предположениями о беременности. Фанаты решили, что Жулдыз в "интересном" положении. Жулдыз отметила, что в этот период любая женщина по-особенному красива.

"Если случится так, как вы говорите, я буду самой красивой беременяшкой", - заявила она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что у Жулдыз и Кайрата подрастают четверо детей. Их старшей дочери Сезим недавно исполнилось 16 лет.

"Беременность - самое прекрасное, что может случиться с женщиной", - заключила актриса.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Мы также писали, что Жулдыз Абдукаримова упала, танцуя на снегу. Ранее актриса получила травму во время премьеры спектакля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055243-budu-samoy-krasivoy-beremenyashkoy-zhena-kayrata-nurtasa-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie/

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