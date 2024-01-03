Кайрат Нуртас улетел следом за женой и детьми на отдых в Катар (видео)
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Казахстанский певец Кайрат Нуртас показал, как отдыхает с женой и детьми в солнечном Катаре. Теплым видео он поделился в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Еще перед встречей Нового года Кайрат выложил видео в Instagram, которое сопроводил стихами. В них говорится о его любви к семье.
"Жулдыз, скоро буду", - заявил он.
Между тем, Жулдыз провела новогоднюю фотосессию с детьми и рассказала о традициях в их семье. Тогда многих интересовал вопрос, где же глава семьи.
Позже Жулдыз с детьми улетела в Катар, откуда поделилась новым видео.
Кайрат Нуртас чуть позже прилетел к жене и детям. Он разместил в своем сторис видео, как сидит за столом с сыном и дочерью. А после показал, как прогулялся с детьми по ночному городу.
Ранее надевшую платок Жулдыз Абдукаримову раскритиковали в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053749-kayrat-nurtas-uletel-sledom-za-zhenoy-i-detmi-na-otdyh-v-katar-video/