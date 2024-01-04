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"Будь счастлива, дорогая": отдыхающий с семьей в Катаре Кайрат Нуртас сделал жене подарок

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Актриса Жулдыз Абдукаримова выложила в Instagram видео с детьми и мужем - певцом Кайратом Нуртасом. Семья, отдыхающая за границей, посвятила день шопингу, передает NUR.KZ.

Накануне Кайрат Нуртас присоединился к отдыхающим в Катаре жене и детям. Певец и его семья прогулялись по торговым центрам и совершили покупки. Заботливый отец купил подарки детям - их они выбрали в брендовых бутиках.

Не оставил без внимания артист и свою супругу. В магазине известного французского бренда одежды, парфюмерии и косметики Жулдыз заявила, что тоже хочет презент от Кайрата, и тут же его получила.

"Будь счастлива, дорогая", - произнес Кайрат и вручил ей презент.

Как видно, звездная семья отлично провела время.

"Дети нежатся к нам, а мы - к детям", - подписала актриса кадры.

Она также добавила, что их отдых подошел к концу и скоро они улетают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053921-bud-schastliva-dorogaya-otdyhayuschiy-s-semey-v-katare-kayrat-nurtas-sdelal-zhene-podarok/

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