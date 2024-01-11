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Ростовые куклы, шашу, цветы: как встретили Алтынай Жорабаеву и ее пятую дочь из роддома

Опубликовано:

Алтынай Жорабаева с мужем и дочерью
Алтынай Жорабаева с мужем и дочерью. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

45-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева, ставшая мамой в пятый раз, показала кадры яркой выписки из роддома, которую организовал ее супруг Алишер, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Алтынай Жорабаева родила пятую дочь. Певица разместила в Instagram видео выписки из роддома.

"Аллах велик. Тысячу благодарностей всем нашим родным, друзьям, кто пришел разделить нашу радость. Пусть будет доволен вами Всевышний, спасибо за теплые пожелания, которые вы не устаете говорить с момента появления на свет нашей дочери Амины", - написала Алтынай.

Ростовые куклы, традиционный шашу, море цветов и улыбок - так встретили певицу и ее новорожденную дочь родные и друзья. Любящий муж артистки Алишер преподнес ей роскошный букет нежных роз и взял на руки долгожданную дочь.

Мадина Садвакасова, Тамара Асар, Карагоз Сулейменова, Зарина Омарова, Жазира Байрбекова и другие представители отечественного шоу-бизнеса тепло поздравили семью Алтынай с пополнением, оставив свои комментарии под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054926-rostovye-kukly-shashu-tsvety-kak-vstretili-altynay-zhorabaevu-i-ee-pyatuyu-doch-iz-roddoma/

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