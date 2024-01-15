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Ерке Есмахан провела новорожденному сыну еще один традиционный казахский обряд (фото, видео)

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Ерке Есмахан с новорожденным малышом
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Еще одна важная веха в жизни маленького Ислама - сыну RaiM и Ерке Есмахан провели обряд "бесікке салу". Мальчика уложили в колыбель - все подробности певица рассказала в Instagram, передает NUR.KZ.

Новый 2024 год 39-летняя исполнительница начала с первого важного традиционного обряда в жизни своего маленького сына Ислама - "қырқынан шығару". Теперь настал черед для еще одного события - малыша уложили в колыбель.

Традиционный казахский бесик, красивые одеяльца - все в нежных пастельных оттенках. Молодая мама показала фотографии и видео в Instagram и рассказала, как все прошло.

"Сегодня провели еще один красивый обряд, связанный с малышом. Положили Ислама в колыбель. Бабушки провели все традиционные обычаи, сделали "Тыштырму" (обряд, в котором через отверстие на дне колыбели пропускают сладости, приговаривая "Тышты, тышты", чтобы ребенок принес в дом благополучие - прим. ред.).

А после мы все спели "Бесік жыры". Слава Всевышнему", - написала Ерке под публикацией.

Мама Ерке Есмахан ради этого события специально прилетела из Уральска, а мама супруга певицы - музыканта RaiM - исполнила ту саму песню "Бесік жыры" и восхитила Казнет своим голосом.

Недавно купившая брендовые вещи маленькому сыну Ерке Есмахан ответила на критику в Сети. Также исполнительница хита "Қайда" призналась, что именно ее супруг RaiM помог воссоединить ее с 11-летним сыном, который с рождения жил с бабушкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055449-erke-esmahan-provela-novorozhdennomu-synu-esche-odin-traditsionnyy-kazahskiy-obryad-foto-video/

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