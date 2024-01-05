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"С рождения жил с бабушкой": RaiM воссоединил Ерке Есмахан с ее 11-летним сыном

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Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отвечая на вопросы фанатов, Ерке Есмахан рассказала, как RaiM помог ей воссоединиться со старшим сыном. Певица также ответила на вопросы о послеродовой депрессии и карьерных планах, передает NUR.KZ.

Ставшая мамой во второй раз Ерке Есмахан в очередной раз решила приоткрыть завесу тайны над своей жизнью и посвятить своих поклонников в детали, которые раньше не рассказывала. Певица провела серию "вопрос-ответ" в историях Instagram.

Сразу несколько вопросов касались состояния казахстанской звезды после родов. По ее словам, беременность прошла легко, поэтому она думает об очередном пополнении в семействе - мама двоих сыновей уже не раз говорила, что хочет родить девочку, и сейчас в очередной раз это озвучила.

Ерке также рассказала, что родив, ей сразу удалось сбросить 10 кг, причем послеродовая депрессия обошла ее стороной.

"Вновь становлюсь прежней Ерке Есмахан", - радостно пишет исполнительница хита "Қайда".

Затронули фанаты и отношения певицы с ее супругом, музыкантом RaiM. Есмахан пишет, что и без того добрый молодой человек стал еще добрее.

"Такого папы, как он, наверное, нет. Ислам (совместный сын пары - прим. ред.) - счастливый ребенок", - убеждена Ерке.

По словам артистки, именно RaiM способствовал тому, чтобы воссоединить ее со старшим сыном, Муслимом, который с рождения жил со своей бабушкой - мамой Ерке.

"С рождения Муслим был на руках у моей матери. После того, как мы поженились, муж сказал, что Муслим будет жить с нами. С тех пор мы все под одним шаныраком. Раньше меня изводили мысли о том, какая я мать. Теперь два моих сыночка рядом, и я счастлива. Райм воссоединил мать и сына, которые 11 лет были в разлуке", - откровенно рассказала Есмахан.

Ерке Есмахан отвечает на вопросы фанатов
Ерке Есмахан отвечает на вопросы фанатов. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Певица также дала поклонникам своего творчества понять, что возвращение к работе не за горами.

"Съездим отдохнуть в теплые края, а потом начнем работать. Ждите новостей - планы уже есть", - заинтриговала Ерке.

Накануне Есмахан рассказала, что провела сыну Исламу обряд "қырқынан шығару" в тихой домашней обстановке. Певица также показала подарок, который получила от знаменитого супруга на Новый год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054015-s-rozhdeniya-zhil-s-babushkoy-raim-vossoedinil-erke-esmahan-s-ee-11-letnim-synom/

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