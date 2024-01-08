Купившая брендовые вещи маленькому сыну Ерке Есмахан ответила на критику в Сети

Казахстанская певица Ерке Есмахан купила сыну Исламу брендовые вещи и нарвалась на критику в соцсети. Она заявила, что вместе с мужем старается дать все лучшее детям, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан и Raim устроили шопинг и приобрели брендовые вещи для своего малыша - они купили две коляски и сумку для переноски детской одежды известной итальянской марки.

Однако некоторые подписчики заявили, что артисты зря тратят столько денег на ребенка. Ерке решила ответить на критику.

"Зачем маленькому ребенку дорогая брендовая сумка?", "Мы носили вещи пятерых детей в пакетах и вырастили их".

Хочу сказать мамам, которые мне пишут такое. И меня, и моего мужа родители тоже вырастили без колясок, с пакетами, мы носили вещи, которые доставались нам от старших. Мы выросли в простых семьях, но ни в чем не нуждались, слава Богу.

Теперь и мой муж, и я стараемся дать своим детям все хорошее, что соответствует современности. Слава Аллаху.

На что нам еще тратить деньги, заработанные честным трудом, как не на своих детей? Если порадуетесь за нас, то и у вас будет все хорошо", - написала Ерке в Instagram.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в конце ноября Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. А недавно она провела сыну обряд "қырқынан шығару".