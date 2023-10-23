"Третий ребенок мне пока не нужен": Элизат Берикова отвергла предложение молодого фаната
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Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU", мать двоих детей Элизат Берикова получила неожиданное предложение от молодого фаната в Instagram, передает NUR.KZ.
"Можно с вами познакомиться, но я на два-три года младше вас?" - заявил ей молодой человек.
Артистка дала понять, что не рассматривает подобного рода предложения.
"У меня уже есть двое детей. Третий пока не нужен. Прошу извинить", - отметила она, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, в сентябре 2021 года певица Элизат Берикова заявила о скором разводе. Она отметила, что у нее недачный брак. А недавно в подкасте "Мамский әңгіме" экс-солистка "КешYOU" рассказала о творчестве и ответила на вопрос о повторном замужестве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042113-tretiy-rebenok-mne-poka-ne-nuzhen-elizat-berikova-otvergla-predlozhenie-molodogo-fanata/