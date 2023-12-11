Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Недавно женившийся Zheka Fatbelly рассказал, почему оказался без супруги в Дубае

Опубликовано:

Женис Омаров с невестой
Женис Омаров с невестой. Фото: instagram.com/zheka_fatbelly

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, рассказал, почему его долго не было в соцсети. Он признался, что уехал от семьи в Дубай, передает NUR.KZ.

Блогер вышел на связь с подписчиками и рассказал в сторис, почему так долго не был активен в соцсети.

"Спасибо, что беспокоились. Я исчез из Instagram не просто так. Уже неделя, как я уехал от семьи и нахожусь в Дубае", - написал он, предложив подписчикам озвучить свои варианты, почему он это сделал.

Пользователи соцсети решили, что его отъезд связан с обучением.

"Вы правы, я прилетел на недельное обучение", - отметил он.

Сторис Zheka Fatbelly
Сторис Zheka Fatbelly. Скрин: instagram.com/zheka_fatbelly

Напомним, этим летом Zheka Fatbelly показал кадры с "сырға салу" своей избранницы. Позже в Сети появилось видео с их свадьбы. Пользователей Казнета удивила сумма, которую гости оставляли за беташар. После свадьбы тесть подарил блогеру новенькое авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050287-nedavno-zhenivshiysya-zheka-fatbelly-rasskazal-pochemu-okazalsya-bez-suprugi-v-dubae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.