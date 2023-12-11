Недавно женившийся Zheka Fatbelly рассказал, почему оказался без супруги в Дубае

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, рассказал, почему его долго не было в соцсети. Он признался, что уехал от семьи в Дубай, передает NUR.KZ.

Блогер вышел на связь с подписчиками и рассказал в сторис, почему так долго не был активен в соцсети.

"Спасибо, что беспокоились. Я исчез из Instagram не просто так. Уже неделя, как я уехал от семьи и нахожусь в Дубае", - написал он, предложив подписчикам озвучить свои варианты, почему он это сделал.

Пользователи соцсети решили, что его отъезд связан с обучением.

"Вы правы, я прилетел на недельное обучение", - отметил он.

Сторис Zheka Fatbelly. Скрин: instagram.com/zheka_fatbelly

Напомним, этим летом Zheka Fatbelly показал кадры с "сырға салу" своей избранницы. Позже в Сети появилось видео с их свадьбы. Пользователей Казнета удивила сумма, которую гости оставляли за беташар. После свадьбы тесть подарил блогеру новенькое авто.