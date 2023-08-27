"Порадуйтесь за нас": блогер Zheka Fatbelly показал кадры с "сырға салу"
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Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, поделился кадрами с обряда "сырға салу". Также он сделал заявление по поводу закрытого лица супруги на видео, передает NUR.KZ.
Блогер Женис Омаров, сделавший в прошлом месяце предложение своей возлюбленной, теперь поделился на своей странице в Instagram кадрами с казахского обряда "сырға салу" (надевание невесте серег родственниками жениха).
Также блогер сделал заявление по поводу того, что на всех видео и фото лицо его невесты закрыто.
"Давайте, я напишу, и больше никто не будет писать про закрытое лицо. Нам так комфортно, мы так решили. Примите это и порадуйтесь за нас", – написал он в комментариях под роликом.
На видео можно увидеть, как мама Омарова надевает серьги невестке. Сама супруга блогера сидит в белом платье, украшенном стразами, в окружении женщин.
Напомним, на прошлой неделе Женис Омаров показал кадры с регистрации своего брака. Он также рассказал, почему раньше не хотел носить обручальное кольцо.
Добавим, что Женис Омаров начал свой путь со съемок вайнов. Сегодня он уже популярный блогер, актер, предприниматель и музыкальный артист. Несколько лет назад он открыл сеть ресторанов быстрого питания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034142-poraduytes-za-nas-bloger-zheka-fatbelly-pokazal-kadry-s-syrga-salu/