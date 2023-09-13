"Чувствую себя избалованным пацаном": недавно женившемуся Zheka Fatbelly тесть подарил авто

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly и с недавнего времени выбывший из числа завидных женихов, рассказал в соцсети, что тесть подарил ему авто, передает NUR.KZ.

Напомним, этим летом Zheka Fatbelly и его избранница официально зарегистрировали брак, а недавно молодые сыграли пышную свадьбу.

Тесть подарил новоиспеченному зятю электрокар. Об этом блогер написал в своем Instagram, поделившись эмоциями.

"Этот пост не про машину, не про подарок, не про понты. Этот пост о чувствах маленького Жеки, который потерял опору в 17. Когда отца не стало, было очень страшно идти вперед, я взял все в свои руки по воле Бога. Мне 26, я снова обрел отца.

Всевышний никогда не оставлял меня сиротой. Очень приятные чувства, теперь я понимаю, каково это. Чувствую себя избалованным молодым пацаном, приятно. Наша семья стала больше, я счастлив", - отметил он.

"Ну вы тоже завидный зять. Так любите жену", "Значит, он вас уже принял как сына. Это очень ценно", "Прям радуюсь за маленького Жеку", "Поздравляю! Пока живы родители, мы всегда будем детьми, берегите и цените своих родителей", "Мне бы такого тестя!" - написали пользователи Казнета.