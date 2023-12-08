"Кое-что я оставлю в секрете": Ерке Есмахан обратилась к чересчур любопытным фанатам

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно родившая второго сына, обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой не задавать ей вопросы очень личного характера, передает NUR.KZ.

Отметим, что 23 ноября стало известно, что Ерке Есмахан стала мамой во второй раз, она родила сына. Raim рассекретил имя своего первенца.

Ерке не забывает про своих подписчиков и часто устраивает рубрику "вопрос-ответ". Артистку спросили, выезжает ли сейчас на концерты Raim.

"Он взял перерыв, когда приблизился срок моих родов. В середине декабря вновь будет выступать на концертах. Сейчас он не отходит ни на шаг от сына.

Вчера уехал мыть свою машину, но развернулся на полпути, сказал, что соскучился по сыну. Не знаю даже, как теперь будет работать", - отметила Ерке.

Певица также призналась, что не желает отвечать на очень личные вопросы.

"Я сразу говорила, что кое-что я оставлю в секрете. Обижаетесь, когда отвечаю на такие вопросы в шутку, когда отправляю тех, кто перегибает палку, в блок, тоже таите обиду.

Читала негативные комментарии в адрес недавно родившей молодой мамы, не стоит совать свой нос не в свое дело, тем более туда, о чем совсем не знаете.

Давайте будем держаться подальше от ненужных прогнозов. Мы в ответе перед Аллахом за каждое слово. Думаю, вы поняли мои намеки. Будьте счастливы", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан поделилась планами на третьего ребенка и рассказала о весе после родов.