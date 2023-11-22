Фариза Тореали опубликовала фото на больничной койке и рассказала о состоянии здоровья

Младшая сестра певца Торегали Тореали поделилась обновленной информацией о состоянии здоровья. Ранее у Фаризы Тореали подозревали нейроэндокринную опухоль, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали опубликовала в Instagram фото на больничной койке. За руку девушку держал ее супруг, Дархан Нортаев. Повод оказался радостным - страшный диагноз, который ранее подозревали врачи, не подтвердился.

"В Казахстане предположили, что у меня опасная опухоль. Говорили, что она находилась в поджелудочной, а оттуда распространилась в легкие. Ни один специалист не мог дать точного ответа, что это. Приехав в Турцию, мы обратились к сильнейшим врачам в лучшей клинике. Биопсию взяли из кишечника, затем исследовали легкие. Все чисто! Я все еще в шоке... Только те, кто это испытал, по-настоящему поймут", - рассказала Фариза Тореали.

Непростое испытание заставило блогера серьезно задуматься о своей жизни.

"Человек не может знать, что ждет его завтра. Поэтому я и решила делиться происходящим с аудиторией с самого начала. Теперь Фариза не смотрит на жизнь так, как раньше", - призналась девушка.

Напомним, несколько дней назад Фариза Тореали сообщила об ухудшении здоровья. У девушки подозревали нейроэндокринную опухоль. Она находилась под наблюдением турецких врачей вместе с супругом Дарханом Нортаевым. Торегали Тореали и его супруга помогли подобрать клинику и онколога