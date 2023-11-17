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Младшая сестра Торегали Тореали сообщила, что проходит обследование на онкологию

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Фариза Тореали
Фариза Тореали. Фото: Instagram/farizatoreali

Фариза Тореали сообщила тревожную новость в сторис Instagram - у блогера подозрение на нейроэндокринную опухоль. Младшая сестра певца Торегали Тореали проходит обследование в Турции, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали сообщила об ухудшении здоровья. У девушки подозревают нейроэндокринную опухоль. Сейчас она находится под наблюдением турецких врачей.

«Ничего конкретного в Казахстане мне не сказали. Поэтому мы поехали в Турцию. Есть подозрение на нейроэндокринную опухоль, нужно обследоваться. Я попыталась не придавать этому особого значения, но Дархан (Нортаев - муж Фаризы - прим.ред.) настоял, что это нельзя просто так оставлять. Он сам купил нам билеты в Стамбул, ничего мне не сказав», — написала в сторис Instagram Фариза.

Блогер также поблагодарила своего брата Торегали Тореали и его супругу за то, что помогли подобрать лучшую клинику и онколога.

Месяц назад Фариза устроила сюрприз супругу Дархану Нортаеву, который стал обладателем роскошного авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2046265-u-mladshey-sestry-toregali-toreali-podozrevayut-onkologiyu/

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